Morre um dos últimos Munchkins de 'O Mágico de Oz'

Carroll, que parou de crescer quando ainda era criança, trabalhou com entretenimento quando adolescente e ficou amigo da atriz Judy Garland. Essa amizade o levou a atuar ao lado dela no clássico "O Mágico de Oz", relatou o jornal St. Louis Post-Dispatch.

No filme, ele era o Munchkin "Pregoeiro da Cidade", que tocava violino e se vestia de roxo, com uma flor amarelo no colete. Havia dezenas de Munchkins no filme.

Em 2007 Carroll e alguns outros Munchkins ainda sobreviventes participaram de uma cerimônia na qual uma estrela Munchkin foi acrescentada à Calçada da Fama de Hollywood.

Nascido em 1919, filho de pais imigrantes italianos, o nome de batismo de Carroll era Michael Finnochiaro, segundo o jornal. Ele morreu na casa de uma pessoa que cuidava dele em Crestwood, Missouri, e viveu no Estado por quase toda sua vida.