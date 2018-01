Morre Tobe Hooper, diretor de 'Poltergeist' e 'O Massacre da Serra Elétrica'

NOVA YORK - O cineasta Tobe Hooper, diretor de Poltergeist e O Massacre da Serra Elétrica, morreu aos 74 anos de idade, neste sábado, 26, nos Estados Unidos.

A causa da morte do cineasta, referência no gênero de terror, ainda não foi confirmada.

Durante sua carreira, Hooper se tornou um dos cineastas independentes de maior sucesso nos anos 1970. Nascido em Austin, no Texas, Hooper era professor universitário e produtor de documentários antes de fazer sucesso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hooper ficou famoso em 1974, após a estreia de O Massacre da Serra Elétrica, um filme com um orçamento de apenas US$ 300 mil e que o consagrou como diretor e roteirista.

Com o filme, Hooper transformou em um ícone do terror Leatherface, o açougueiro com a cara destroçada que usa uma máscara de couro e usa uma serra elétrica para matar.

Três anos depois da estreia como diretor, Hooper dirigiu Poltergeist, com roteiro de Steven Spielberg, um dos filmes mais aclamados da história do cinema de terror.

Nos últimos anos, Hooper participou da série Masters of Horror, dirigindo dois capítulos. / Com ANSA e EFE