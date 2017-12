Morre Roy Scheider, o inesquecível chefe de Polícia de 'Tubarão'

O ator Roy Scheider, que alcançou fama internacional como o chefe de Polícia Martin Brody no filme de Steven Spielberg "Tubarão", morreu neste domingo, 10, aos 75 anos, informaram fontes do hospital da Universidade de Arkansas. O porta-voz da instituição, David Robinson, não especificou a causa da morte, embora funcionários do centro explicaram que o ator americano tinha recebido tratamento devido a um mieloma múltiplo durante os últimos dois anos. Tanto Scheider como Richard Dreyfuss, que encarnava um oceanógrafo, protagonizaram "Tubarão" (1975), a fita que inaugurou a era dos arrasa-quarteirões de Hollywood. Foi o primeiro filme que ultrapassou a barreira dos US$ 100 milhões nos cinemas. O outro ator do trio protagonista de "Tubarão" era Robert Shaw (Quint, no filme), que morreu em 1978. Scheider participou também da continuação do primeiro filme, "Tubarão II" (1978), dirigida por Jeannot Szwarc. Apesar do sucesso do célebre filme de Spielberg, o reconhecimento acadêmico chegou para ele com "Operação França", pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1972. Oito anos mais tarde voltou a ser indicado ao prêmio, desta vez como protagonista de "All That Jazz", de Bob Fosse. Seu começo na indústria cinematográfica foi em alguns papéis em fitas de terror B, como "A Maldição" (1964), embora não demoraria a chamar a atenção após sua aparição em "O Passado Condena" (1971), com Jane Fonda. Sua atuação em "Tubarão" não lhe afastou de outros projetos independentes de qualidade como a clássica "Maratona da Morte", de John Schlesinger, onde encarnava um agente da CIA e irmão do personagem de Dustin Hoffman. Outros projetos populares nos quais participou foram a segunda parte de "2001: Uma odisséia no espaço", de Stanley Kubrick, que recebeu o título de "2010" (1984), e "A Casa da Rússia" (1990), junto com Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Em seus últimos anos de vida, Scheider participou ativamente em manifestações contra a intervenção militar dos EUA no Iraque.