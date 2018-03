Morre roteirista Horton Foote, ganhador de dois Oscar

O dramaturgo e roteirista de Hollywood Horton Foote, duas vezes premiado com o Oscar e que chegou a ser comparado ao russo Anton Tchécov, morreu na quarta-feira, 4, em Hartford, no Estado de Connecticut, aos 92 anos, informou a imprensa local. Apesar da idade, Foote, texano estabelecido em Los Angeles, seguia em atividade e estava em Hartford para assessorar a publicação de uma série de suas obras. Foote foi premiado com o Oscar em 1963 pelo roteiro que levou ao cinema o romance de Harper Lee O Sol é Para Todos (To Kill a Mockingbird), através do filme homônimo. O escritor levou outra estatueta, 20 anos mais tarde, pelo roteiro de A Força do Carinho, filme que teve como protagonista Robert Duvall. Ao saber da morte de Foote, Duvall disse ao diário The New York Times que "a voz de Horton era a grande voz americana. Era própria de seu estado ou região de origem, mas também universal".