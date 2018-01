Morre Richard Glatzer, diretor de 'Para Sempre Alice'

LOS ANGELES - Morreu aos 63 anos, nesta terça-feira, 10, o diretor americano Richard Glatzer, codiretor do filme Para Sempre Alice, que estreia nesta semana nos cinemas brasileiros. O diretor foi vítima da esclerose lateral amiotrófica (ELA), enfermidade neurológica degenerativa diagnosticada em 2011, segundo informou a revista The Hollywood Reporter.

O cineasta morreu menos de três semanas depois de Julianne Moore ganhar o Oscar de melhor atriz pela atuação no filme, em que interpreta uma mulher com Alzheimer. Glatzer coescreveu o roteiro do filme, que também dirigiu, com o seu marido, Wash Westmoreland, mas não pôde assistir ao Oscar já que, dois dias antes da cerimônia, foi hospitalizado por sofrer severos problemas respiratórios.

Os diretores eram casados desde 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre outros filmes, ele dirigiu ainda The Last of Robin Hood (2013), Meus Quinze Anos (2006) e The Fluffer (2001).

Glatzer, que produziu o programa de TV America's Next Top Model, nasceu em 28 de janeiro de 1952, no Queens, em Nova York.