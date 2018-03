Morre Rafael Azcona, roteirista de sucesso no cinema espanhol O roteirista do cinema espanhol Rafael Azcona, mais conhecido pelo filme "Sedução" (Belle Epoque), ganhador do Oscar, faleceu nesta segunda-feira aos 81 anos, informou o jornal El País em sua edição na Internet, citando uma agência de notícias. Seu corpo foi cremado, em cumprimento a sua vontade, acrescentou o diário espanhol, que atribuiu o anúncio do falecimento a declarações da esposa de Azcona à agência de notícias espanhola EFE. A mulher de Azcona disse que ele sofria de câncer do pulmão havia algum tempo. Nascido em Logroño em 1926, o roteirista era um dos mais importantes do cinema espanhol nos últimos 50 anos e formava uma dupla muito prestigiada com o diretor Luis García Berlanga, com quem escreveu o roteiro dos filmes "O Verdugo", "Plácido" e "La Vaquilla". Entre seus roteiros mais memoráveis estão o de "Sedução", dirigido por Fernando Trueba, "Ai, Carmela!", de Carlos Saura, e "A Língua das Mariposas", de José Luis Cuerda. Azcona ganhou cinco prêmios Goya e também recebeu o Prêmio Nacional de Cinematografia, em 1982, a Medalha de Ouro das Belas Artes, em 1994, e o Goya Honorário, em 1998.