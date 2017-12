Morre projecionista que inspirou o filme 'Cinema Paradiso'

Morreu na sexta-feira em sua casa na Sicília o projecionista italiano Mimmo Pintacuda. Ele estava com 92 anos e serviu de inspiração para o personagem Alfredo, do filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore.

Segundo o jornal inglês The Guardian, Pintacuda ensinou Tornatore, na infância, a operar um projetor de cinema, assim como, no filme, Alfredo orienta o jovem Toto. Ele trabalhava, na época, em um cinema da cidade de Bagheria, onde nasceu o cineasta.

Pintacuda reconhecia ser a inspiração para o filme e guardava um álbum de fotos do pequeno Tornatore. Ao longo da vida, ele montou uma coleção de 13 mil fotogramas do cinema italiano, hoje no Arquivo Fratello Alinar, em Florença. A presença de Tornatore era esperada no velório de Pintacuda, marcado para hoje.