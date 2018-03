Morre Peter Roger, produtor dos filmes 'Carry On'

Rogers morreu em sua casa em Buckinghamshire, no sul da Inglaterra, na terça-feira, após uma doença breve, revelou a imprensa britânica.

"Ficamos tristes com a notícia do falecimento de Peter Rogers", disse Ivan Dunleavy, executivo-chefe da Pinewood Shepperton, em comunicado.

"Peter era um nome que já fazia parte da história do estúdio. Produtor de cinema prolífico, ele trabalhou no Pinewood Studios desde os anos 1960."

"Os filmes 'Carry On', pelos quais ele se tornou mais conhecido, deram prazer a milhões de espectadores em todo o mundo e permanecerão para sempre como parte da cultura britânica moderna."

Formada por 31 filmes, a franquia "Carry On", apreciada por seus segundos sentidos e seu humor de pastelão, começou em 1958 com "Carry On Sergeant" e destacou enfermeiras, médicos, professores, espiões, caubóis e até mesmo o rei Henrique 8 e Cleópatra.

Os filmes foram estrelados por atores como Kenneth Williams, Sid James, Barbara Windsor e Leslie Phillips.