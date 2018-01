O produtor de cinema Saul Zaentz morreu, na sexta-feira, aos 92 anos. Ele era ganhador de três estatuetas do Oscar pelos longas Um Estranho no Ninho (1975), Amadeus (1984) e O Paciente Inglês (1996). De acordo com seu sobrinho, Paul Zaentz, o produtor morreu em decorrência de complicações relacionadas ao Mal de Alzheimer. Antes de trabalhar com cinema, Zaentz foi produtor musical.