Morre o pai do ator Matt Damon, Kent Damon, aos 74 anos

Após uma batalha de sete anos contra um câncer raro, o mieloma múltiplo, o pai do ator Matt Damon, o publicitário Kent Damon, morreu no dia 14, aos 74 anos.

O ator, de 47 anos, já havia cancelado alguns eventos, como quando receberia o prêmio Stanley Kubrick Britannia de Excelência em outubro, que faz parte do Bafta, para ficar ao lado de seu pai nos momentos mais críticos da doença.

+++ George Clooney e Matt Damon abordam racismo nos EUA no Festival de Toronto

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ganhador do Oscar de roteiro original de 1998 pelo filme Gênio Indomável, Matt também não compareceu à première em Los Angeles do filme Pequena Grande Vida, que estreia no Brasil em fevereiro, do qual é protagonista.

Não foram informadas as circunstâncias da morte e o ator também preferiu não dar mais declarações por enquanto.

Polêmica

Próxima de alcançar as 19 mil assinaturas, uma petição nas redes sociais quer que o ator seja cortado do filme Oito Mulheres e Um Segredo. Matt Damon é acusado de ‘permitir’ a conduta de predador sexual do magnata Harvey Weinstein ao tentar boicotar, em 2004, uma reportagem no jornal The New York Times sobre os casos de estupro e assédio do produtor.

Damon negou que tivesse conhecimento sobre as denúncias contra Weinstein.