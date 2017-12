O pai do ator Antonio Banderas, José Domínguez Prieto, morreu no sábado, 2, na cidade espanhola de Marbella, vítima de doença, segundo confirmaram neste domingo fontes próximas ao artista. José Domínguez, que trabalhou como policial e faleceu aos 87 anos na casa do filho, onde teria passado os últimos dias. O funeral será realizado no cemitério de Marbella.