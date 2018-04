Morre o diretor de fotografia Haskell Wexler

Haskell Wexler, diretor de fotografia que venceu dois Oscars, morreu no domingo, 27, aos 93 anos. Ele era considerado um dos profissionais mais influentes de sua área, segundo o International Cinematographers Guild. Entre seus trabalhos, destacam-se Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?, de 1966, que lhe rendeu sua conquista no Oscar, e Esta Terra É Minha, de 1976, que lhe garantiu a segunda estatueta. Em sua carreira, Wexler fotografou também Crown, o Magnífico (1968) e O Estranho no Ninho (1975).