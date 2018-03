Morre o diretor de cinema iraniano Abbas Kiarostami aos 76 anos

Abbas Kiarostami, o diretor de cinema iraniano cujo filme Gosto de Cereja (1997) venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes daquele ano, morreu aos 76 anos. "Abbas Kiarostami, que viajou para a França para fazer um tratamento, morreu", escreveu a agência de notícias Isna, de acordo com o The Guardian. O diretor foi diagnosticado com câncer gastrointestinal e vinha sendo submetido a uma série de operações.

Seu filme mais recente é Um Alguém Apaixonado, de 2012. Kiarostami nasceu em Teerã, em 1940, e se graduou na universidade com um título em belas artes antes de começar a trabalhar com design gráfico. Ele se juntou ao Centro de Desenvolvimento Intelectual para Crianças e Jovens Adultos, uma instituição iraniana, onde deu início a um setor de cinema, o que impulsionou sua carreira como diretor. Ele era um dos mais importantes diretores do aclamado cinema iraniano contemporâneo.