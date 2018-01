Morre o crítico de cinema Christian Petermann

Morreu em São Paulo, na noite desta terça (3), o crítico de cinema Christian Petermann, 49 anos. Sua página no Facebook confirmava a informação. Prestes a completar 50 anos de idade (no dia 16 de maio), Petermann acumulava 30 anos de carreira e era um dos membros da Abraccine (Associação Brasileira dos Críticos de Cinema).

Depois de o jornalista sofrer uma forte crise de asma seguida de uma parada cardiorespiratória, ele foi internado no Hospital das Clínicas e permaneceu em coma induzido.

Christian Petermann escreveu para veículos como a revista 'SET', 'Guia da Folha de S. Paulo", 'Rolling Stone' e participava frequentemente do programa 'Todo Seu' (TV Gazeta). Era ainda um dos curadores do festival Cine Vitrine Independente e consultor do projeto CineMaterna.