Morre o cineasta francês François Dupeyron aos 65 anos

O cineasta francês François Dupeyron morreu nesta quinta-feira, 25, aos 65 anos em consequência de uma longa enfermidade, anunciou a família.

Diretor atípico, sempre trabalhou mantendo-se à margem das grandes produções. Sua obra é composta por filmes sensíveis e singulares, desde seu primeiro longa-metragem Um estranho lugar para um encontro (1988), que reuniu Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, até último Mon âme par toi guérie (2013).

Também dirigiu O quarto dos oficiais (2001) drama sobre os soldados que voltaram desfigurados da Primeira Guerra Mundial, talvez seu filme mais conhecido,

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O senhor Ibrahim e as flores do Corão, com Omar Sharif.