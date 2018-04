Morre o cineasta britânico Peter Yates, diretor de 'Bullit'

O cineasta britânico Peter Yates, diretor do filme Bullit, protagonizado por Steve McQueen, morreu no domingo em Londres aos 82 anos após ter enfrentado uma longa doença, segundo a publicação Deadline.

Na ampla filmografia de Yates, nascido em Aldershot (Hampshire) em 1929, figuram também outros filmes famosos como John e Mary, Sob Suspeita, O Fiel Camareiro e Os Amigos de Eddie Coyle.

O britânico foi quatro vezes indicado ao Oscar, primeiro como Melhor Diretor e Melhor Produtor por O Vencedor (1979), e depois por O Fiel Camareiro (1983), adaptação da obra de teatro homônima de Ronald Harwood, nas mesmas categorias.

O êxito de Os Vinte e Seis do Expresso Postal (1967), filme de ficção inspirado no grande roubo do trem de Glasgow de 1963, que inaugurou um gênero de "thrillers" de roubos de banco, abriu as portas de Hollywood ao diretor, onde fez seu primeiro longa-metragem americano, Bullit (1968), considerado um clássico dos filmes de perseguição.

Bullit ganhou o Oscar de Melhor Edição e quatro Globos de Ouro: direção, montagem, trilha sonora e ator coadjuvante (Robert Vaughan).