Morre o cineasta britânico Anthony Minghella O cineasta britânico Anthony Minghella, que recebeu um Oscar por "O Paciente Inglês", morreu aos 54 anos, disse uma porta-voz de seu agente nesta terça-feira. Minghella recebeu o Oscar de melhor diretor em 1996 pelo romance do tempo da guerra estrelado por Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Não foram divulgados de imediato detalhes sobre sua morte. O produtor de cinema David Puttnam disse que a notícia da morte de Minghella era "um golpe devastador." "Ele foi um grande sujeito, um homem muito, muito simpático, roteirista brilhante, diretor excelente, alguém que contribuiu para o cinema mais que a maioria", disse Puttnam ao programa News 24 da BBC. "Ele nos fará uma falta enorme." Minghella foi indicado ao Oscar pelo roteiro do thriller policial "O Talentoso Ripley" e também escreveu o roteiro de "Cold Mountain", Entre seus filmes anteriores estão "Um Romance do Outro Mundo" e "Um Amor de Verdade." Nos últimos meses, Minghella estava ocupado adaptando para o cinema o romance de Alexander McCall Smith "Agência Número 1 de Mulheres Detetives". "O Paciente Inglês", baseado num romance de Michael Ondaatje, foi um sucesso mundial inesperado. Em entrevista que concedeu à Reuters após o lançamento do filme, Minghella disse que teve dificuldade em levantar dinheiro para fazer o longa, que recebeu 12 indicações ao Oscar. "Foi muito difícil conseguir que alguém nos desse dinheiro para isso", contou. "Era um documento pouco promissor: um filme europeu sobre um homem assombrado por seu passado na guerra, com bons atores, mas sem grandes nomes, e com um diretor pouco experiente." "Era compreensível que o pessoal (de Hollywood) não apostasse no filme. Mas essas pessoas estavam totalmente equivocadas." Nascido de pais italianos e tendo passado sua infância na Ilha de Wight, Inglaterra, Minghella estudou teatro na Universidade de Hull, no nordeste da Inglaterra. Ele iniciou sua carreira escrevendo roteiros para o teatro e a televisão, antes de passar para o cinema. Em 2003, foi nomeado diretor do British Film Institute, órgão criado para tornar o cinema mais acessível ao público. Dois anos depois, encenou sua primeira ópera em Londres.