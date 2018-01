Morre o cineasta argentino Eduardo Mignogna O cineasta argentino Eduardo Mignogna morreu nesta sexta-feira em um hospital de Buenos Aires, aos 66 anos, segundo informaram seus familiares. Não foi divulgada a causa da morte de Mignogna, que começaria a rodar seu próximo filme, "La Señal", no fim do mês. O diretor estava internado desde segunda-feira no Hospital Alemão por motivos não revelados pela família. Seu corpo foi velado esta tarde e o enterro será no sábado em um cemitério da capital argentina. Mignogna nasceu em 17 de agosto de 1940 em Buenos Aires e sua extensa carreira foi reconhecida por três Prêmios Goya por "Sol de outono" (1996), "El Faro" (1998) e "A Fuga" (2001). Mignogna dirigiu, entre outros filmes, "Cleópatra" (2003) e "O Vento" (2005).