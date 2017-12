Morre o ator português Nuno Melo, aos 55 anos

O ator português Nuno Melo, que fez carreira em Portugal e no Brasil, morreu nesta terça-feira, 9, aos 55 anos, vítima de câncer de fígado, descoberto recentemente. Ele estava internado em Lisboa à espera de um transplante. Melo, que participou da novela brasileira Senhora do Destino, da TV Globo, iniciou sua trajetória em 1981 no Teatro de Animação de Setúbal. A fama foi conquistada anos depois, em 1984, quando participou da novela Chuva de Areia, sucesso da televisão portuguesa.

No cinema, o ator trabalhou em obras de célebres diretores portugueses como Manoel de Oliveira, João César Monteiro e João Botelho. Nuno Melo estava ausente telas desde o ano passado, quando encerrou as filmagens da série televisiva O Beijo do Escorpião, em Portugal.