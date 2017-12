Morre o ator e diretor norte-americano Tom Laughlin

O ator, roteirista e diretor americano Tom Laughlin, cuja produção e promoção do filme Billy Jack, em 1971, tornou-se um marco do cinema independente, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, em Thousand Oaks, na Califórnia, vítima de uma pneumonia. Tom Laughlin escreveu, dirigiu e produziu Billy Jack, além de ter atuado como o personagem-título da obra, o ex-boina verde que defende um grupo de estudantes contra os racistas de uma comunidade conservadora. O filme tornou-se um ícone da contracultura e sua trilha sonora, One Tin Soldier, converteu-se em sucesso da banda de rock Coven. Laughlin também se dedicou à carreira política e ao ativismo.