Morre o ator e cineasta Lionel Jeffries

O ator e diretor de cinema britânico Lionel Jeffries morreu aos 83 anos, informou hoje a "BBC".

Jeffries fez uma grande carreira no cinema britânico interpretando principalmente papéis cômicos e encarnando personagens mais velhos do que ele graças a sua prematura calvície, seu famoso bigode e sua voz de barítono.

Foi assim que ganhou o papel de pai do excêntrico inventor Caractacus Potts, interpretado por Dick Van Dyke, no famoso filme "O Calhambeque Mágico" (1968), embora Jeffries fosse um pouco mais novo na vida real do que seu companheiro de elenco.

O ator alcançou o auge de sua carreira cinematográfica nos anos 60 com papéis de protagonista em filmes como "Os Crimes de Oscar Wilde" (1960), "Os Primeiros Homens na Lua" (1964) e "Camelot" (1967).

Jeffries também trabalhou no teatro e na televisão e dirigiu filmes infantis.