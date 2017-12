Morre o ator David Ryall, o mago Elphias Doge de 'Harry Potter'

LONDRES - O ator britânico David Ryall, conhecido por seu papel do mago Elphias Doge no filme Harry Potter e as relíquias da morte morreu aos 79 anos, informou sua família neste domingo, 28.

Ryall, que morreu no dia do Natal, atuou em seus mais de 50 anos de carreira de filmes como O homem elefante (1980) e séries de televisão como A Vila e Outnumbered.

"Por favor, tirem um instante para lembrar sua enorme carreira, que abrange mais de cinco décadas e vai além dos filmes e séries mais conhecidos", afirmou a filha do ator, Charlie Ryall, à emissora "BBC".

Em 2010, Ryall substituiu no papel de Elphias Doge o ator Peter Cartwright, que o tinha interpretado nos longas anteriores da saga de Harry Potter.

Doge é um feiticeiro amigo de Albus Dumbledore, diretor da escola Hogwarts e um dos magos mais poderosos da saga.

Além do filme dirigido pelo britânico David Yeats, Doge participou de A volta ao mundo em 80 dias (2004) e Um fantasma apaixonado (1990).