Morre o ator David Huddleston, que ganhou popularidade em 'O Grande Lebowski'

O ator David Huddleston, conhecido por dar vida a O Grande Lebowski (1998), cultuado filme dos irmãos Coen, morreu nesta quinta-feira, 4, aos 85 anos, em Santa Fé, nos EUA, devido a complicações no coração e nos rins, informou sua esposa, Sarah Koeppe, a The Hollywood Reporter e ao Los Angeles Times.

O personagem de Huddleston em O Grande Lebowski foi o momento de maior popularidade do ator. Nascido em 17 de setembro de 1930 em Vinton, no Estado de Virginia, David Huddleston serviu nas forças militares aéreas antes de estudar interpretação e desenvolver uma longa carreira como ator no cinema, teatro e televisão.

Além da comédia dos irmãos Coen, Huddleston figurou no elenco de filmes como o faroeste Rio Lobo (1970), do cineasta Howard Hawks e estrelado por John Wayne; Banzé no Oeste (1974), dirigido por Mel Brooks; e Os Produtores (2005). Ele também teve papéis pontuais nos seriados Gilmore Girls e The West Wing.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo sua esposa, o trabalho preferido de David Huddleston foi sua interpretação de Benjamin Franklin na produção da Broadway 1776, em 1997.