Morre o ator britânico Bob Hoskins

Morreu na noite de terça-feira, 29, em Londres, o ator de Bob Hoskins, vítima de pneumonia, aos 71 anos. Segundo seu agente, Clair Dobbs, Hoskins estava em um hospital, acompanhado pela família.

O ator não trabalhava desde 2012, quando foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Hoskins foi indicado ao Oscar de melhor ator em 1987, pela sua atuação em Mona Lisa, filme de Neil Jordan, pelo qual ganhou o prêmio de melhor atuação no Festival de Cannes e no Bafta.

Hoskins iniciou a carreira nos anos 1970, em séries para TV. No cinema, sua estreia aconteceu com O Heroico Covarde, de 1975. A consagração como ator, no entanto, aconteceu na década seguinte, quando foi indicado ao Bafta pela atuação em Dinheiro do Céu, dirigido em 1981por Herbert Ross No ano anterior, atuou em Caçada na Noite, de John Mackenzie. Também recebeu elogios, ao lado de Michael Caine, pela participação em O Cônsul Honorário (1983).

Um de seus principais papeis veio em Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, no qual era um dos poucos atores em carne e osso a contracenar com animações.