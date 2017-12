Morre o ator Bill Nunn, o Radio Raheem de 'Faça a Coisa Certa'

NOVA YORK - Bill Nunn, um ator veterano cujos créditos vão da franquia de Homem-Aranha até os filmes de Spike Lee, como Faça a Coisa Certa, morreu aos 63 anos por conta de um câncer. Sua esposa, Donna, disse que Nunn morreu no sábado, 24, em sua casa em Pittsburgh.

Residente da cidade há muitos anos e graduado na Faculdade Morehouse, alma mater de Lee, Nunn apareceu nos filmes pela primeira vez nos anos 1980, com Lute Pela Coisa Certa, de Spike Lee, e então no indicado ao Oscar Faça a Coisa Certa, como Radio Raheem, personagem que morre sufocado pela polícia em uma confusão com a polícia em Nova York.

"Radio Raheem está agora descansando no poder", escreveu o diretor em seu perfil no Instagram.

Nunn ainda apareceu em dezenas de outros filmes e produções para a TV, incluindo a trilogia de Homem-Aranha.