Morre o ator Barry Nelson, o primeiro James Bond Barry Nelson, o primeiro ator a interpretar o personagem James Bond, morreu em Los Angeles (Califórnia), aos 89 anos, informou nesta sexta-feira a esposa, Nansi. A morte teria ocorrido quando o ator, que interpretou o personagem dos romances de Ian Fleming para uma versão de televisão de Cassino Royale, em 1954, viajava ao estado da Pensilvânia no último sábado. Nelson foi durante quase toda a carreira um ator dos estúdios MGM e entre os principais papéis estão os vividos em A Sombra dos Acusados (1941) e A Estrada Proibida (1944). O ator interrompeu sua carreira para servir no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos de trabalho, ele teve papéis coadjuvantes em filmes como Aeroporto (1970) e O Iluminado (1980), além participar de seriados para a TV como Murder She Wrote e Dallas. "Foi um ator muito convincente e era bom tanto na comédia como no drama", disse seu agente, Francis Delduca. Nelson se casou duas vezes e não deixa filhos.