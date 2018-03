Morre o ator argentino Federico Luppi, aos 81 anos

O ator argentino Federico Luppi morreu nesta sexta-feira aos 81 anos em um hospital de Buenos Aires por causa de um hematoma que se formou em abril após uma queda, confirmaram à Agência Efe fontes oficiais.

Lembrado por seus papéis em filmes como Tempo de Revanche (1981), A Espinha do Diabo (2001) e O Labirinto do Fauno (2006), Luppi estava internado na Fundação Favaloro e atualmente, conforme sua esposa, a atriz espanhola Susana Hornos, revelou à Efe ontem, estava "passando pelos altos e baixos habituais deste quadro de saúde".

Em abril, o ator sofreu uma queda e bateu com um braço e a cabeça, o que lhe causou um hematoma que teve que ser drenado.

Apesar das complicações, estava previsto ontem que, assim que recebesse alta do hospital, Luppi seria levado para um centro de reabilitação. Nos últimos meses, o ator permaneceu em sua casa na capital argentina com assistência médica.

Em uma das suas últimas entrevistas, o ator, nascido em 1935 em Ramallo, na província de Buenos Aires, e que estreou no cinema em 1965 com o filme de Leonardo Fabio O Romance de Aniceto, afirmou que estava se sentindo "decepcionado, amargurado, tristonho, solitário".

Federico Luppi ganhou seis prêmios Condor de Prata de melhor ator, concedidos pela Associação de Cronistas Cinematográficos da Argentina (ACCA), e outro nesta mesma categoria no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha, em 1997.

Durante a última ditadura militar argentina (1976-1983), o ator se dedicou, em grande medida, a seu trabalho na Espanha, onde alcançou grande popularidade.

Ator foi protagonista da versão argentina da peça Adivinhe Quem Vem para Rezar, do dramaturgo Dib Carneiro Neto, que aqui no Brasil teve Paulo Autran no mesmo papel.