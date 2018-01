Morre no Rio o ator Nelson Dantas O ator Nelson Dantas, famoso por sua longa carreira no cinema nacional, morreu neste sábado, aos 78 anos. Ele estava internado desde o início do ano no Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, zona sul do Rio, por causa de um câncer no pulmão. Nelson será velado no domingo, das 14 horas às 16 horas, no cemitério Francisco Xavier, no Caju, zona portuária da cidade. Após o velório, seu corpo será cremado. A carreira de Nelson Dantas teve início em peças de teatro de Nelson Rodrigues, mas foi no cinema que ele ficou mais conhecido. Seu primeiro filme foi "Almas Adversas", de 1949. Ao todo, ele atuou em 48 filmes, incluindo longas e curta metragens. Entre alguns dos filmes mais famosos em que participou, está "Dona Flor e seus dois maridos", dirigido pelo cineasta Bruno Barreto, em 1979, e estrelado por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. O último filme que o ator atuou foi "Zuzu Angel", lançado este ano e dirigido por Sérgio Rezende, com a participação de Patrícia Pilar, Daniel de Oliveira e Luana Piovani. Nelson Dantas também participou de novelas da TV Globo, sendo "Roque Santeiro" a mais conhecida.