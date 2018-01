Morre no Rio a atriz Irma Alvarez Morreu nesta segunda-feira, no Rio, vítima de um câncer no pulmão, a atriz Irma Alvarez. Argentina de nascimento, ela tinha 73 anos e se mudou para o Rio em 1951. Com trabalhos no teatro, cinema e TV, seu primeiro longa em português foi a comédia Massagista de Madame, de Victor Lima, em 1958. Na seqüência vieram, entre outros, filmes como Porto das Caixas, de Paulo Cezar Saraceni (1962), Todas as Mulheres do Mundo (1967), de Domingos de Oliveira, Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, A Estrela Sobe (1974), de Bruno Barreto, e Pra Frente Brasil (1982), de Roberto Farias. Na TV, atuou em novelas como Pai Herói e Sétimo Sentido. Por suas belas formas, ela foi incluída na famosa lista das Certinhas do Lalau, criada pelo escritor e jornalista Sérgio Porto. Irma deixa uma filha e dois netos. Seu corpo será cremado nesta segunda, no Rio.