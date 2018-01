Morre Michael Parks, ator de 'Kill Bill' e 'Seita Mortal'

O ator americano Michael Parks, que apareceu em vários filmes dos cineastas Quentin Tarantino e Kevin Smith, morreu nesta quarta-feira, 10, aos 77 anos.

Foi o próprio Smith quem informou da morte de Parks através de uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram, na qual comentou que o artista foi "o melhor ator" que tinha conhecido.

Nascido na cidade californiana de Corona, Parks começou sua carreira profissional no mundo da televisão em séries como Then Came Bronson.

Sua trajetória esteve marcada por papéis esporádicos e discretos na pequena e na grande tela até que, nos anos 90 e na primeira década deste século, os diretores Robert Rodríguez, Quentin Tarantino e Kevin Smith o resgataram para o grande público.

Parks participou dos filmes Um Drink no Inferno (1996), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol. 2 (2004), À Prova de Morte (2007), Planeta Terror (2007), Seita Mortal (2011), Django Livre (2012) e Tusk (2014).

Graças a sua interpretação em Seita Mortal, de Kevin Smith, Parks ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema Fantástico de Sitges, na Espanha, em 2011. EFE