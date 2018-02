Morre Melissa Mathison, roteirista de 'E.T. - O Extraterrestre'

Melissa Mathison, indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Original por E.T.: O Extraterrestre, morreu nesta quarta-feira, 4, em Los Angeles. Ela tinha 65 anos e foi casada com Harrison Ford entre 1983 e 2004. Eles tiveram dois filhos. A causa da morte não foi divulgada.

Entre seus outros trabalhos estão Corcel Negro (1979), A Chave Mágica (1995), Kundun (1995) e The BFG, que será lançado em 2016.

Mathison e Spielberg estavam trabalhando juntos na adaptação de The BFG, baseado no livro do autor Roald Dahl. O filme atualmente se encontra em pós-produção.