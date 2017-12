Morre Max, o porco de estimação de George Clooney Max, o porco de aproximadamente 130 quilos que vivia com o ator americano George Clooney em sua casa em Hollywood, morreu, informou hoje a revista People. O animal viveu com o ator durante 18 anos e, segundo declarações feitas nesta segunda-feira pelo próprio Clooney, "era um dos maiores porcos já vistos pelos veterinários". "Fiquei surpreso. Dividi com ele uma grande parte da minha vida". O ator, recém-eleito pela People o homem mais sexy de 2006, não estava em casa quando o animal morreu, já que promovia seu mais recente filme, The Good German, no qual contracena com a atriz australiana Cate Blanchett. Em declarações ao jornal "USA Today", Clooney diz que este tem sido um ano ruim para seus animais de estimação, já que "um bulldog que tinha também morreu". "É curioso como as animais fazem parte de uma família", acrescentou. O ator disse ainda que Max não será substituído por outro porco, já que aquele cobriu todas as sua necessidades em relação a esse tipo de animal.