Morre Mary Ellen Trainor, atriz de 'Os Goonies' e 'Máquina Mortífera'

A atriz Mary Ellen Trainor, conhecida por seu papel de mãe em Os Goonies e seu trabalho em todos os filmes da saga Máquina Mortífera, morreu aos 62 anos, informou sua amiga Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm. A intérprete morreu no dia 20 de maio em sua casa em Montecito (Califórnia) por complicações causadas por um câncer de pâncreas.

Trainor foi casada com o cineasta Robert Zemeckis em 1980 e fez sua estreia como atriz por sugestão do ator Michael Douglas, no papel de Elaine, a irmã sequestrada da personagem de Kathleen Turner no filme de aventura Tudo Por Uma Esmeralda (1984). Junto com seu então marido também trabalhou em De Volta para o Futuro II (1989), A Morte Lhe Cai Bem (1992) e Forrest Gump (1994), antes de o casal se divorciar em 2000.

Seu papel mais memorável foi o da psicóloga Stephanie Woods, nos quatro filmes da franquia Máquina Mortífera, com Mel Gibson. Ela também teve papéis de destaque em Os Goonies e Os Fantasmas Contra-Atacam, ambos de Richard Donner. Em seu currículo, também figuram Duro de Matar (1988), Ghostbusters II (1989), Grand Canyon (1991), Congo (1995), entre outros.

A atriz nasceu em San Francisco e conheceu Kathleen Kennedy na San Diego State University, onde estudou Jornalismo. Após uma série de trabalhos como locutora de rádio e assistente de produção, ela conseguiu entrar na equipe de produção de 1941, dirigido por Steven Spielberg e escrito por seu então futuro marido.