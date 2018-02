Morre Lisa Blount, atriz de 'An Officer and a Gentleman'

A atriz Lisa Blount, que integrou o elenco do clássico dos anos 80 "An Officer and a Gentleman", foi encontrada morta aos 53 anos em sua residência em Little Rock (Arkansas), informou hoje a revista especializada The Hollywood Repórter.

O juiz do condado de Pulaski disse que não haviam indícios de violência física no corpo da atriz, que foi encontrado na quarta-feira, 27, por sua mãe. Sua morte deve ter ocorrido na segunda-feira, 25.

Blount, nascida em Arkansas, se mudou para Little Rock em 2005.

A atriz recebeu uma indicação aos prêmios Globo de Ouro como amiga da protagonista "An Officer and a Gentleman" (1982), interpretada por Debra Winger. Aquele drama romântico confirmou Richard Gere, vestido com uniforme da marinha norte-americana, como ícone sexual depois de haver atuado em "American Gigolo" (1980).

Como produtora, em 2002 recebeu o Oscar por "The Acountant", o melhor curta-metragem, junto com o marido, Roy McKinnon, diretor e protagonista do filme.

Em suas aparições mais recentes, atuou no piloto de "Outlaw Country" no canal Fox.