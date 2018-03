Morre Leonard Nimoy, o Spock de "Star Trek", aos 83 anos

(Atualizada Às 14h50) Leonard Nimoy, o eterno Spock de Star Trek (no Brasil, conhecido como Jornada nas Estrelas), morreu nesta sexta-feira, 27, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pela esposa dele, Susan Bay Nimoy, ao jornal The New York Times. Nimoy tinha 83 anos.

O ator foi internado na semana passada, às pressas, em um hospital de Los Angeles - ele morava em Bel Air -, com dores no peito, algo que vinha sendo recorrente no cotidiano de Nimoy, cuja saúde estava bastante debilitada.

De acordo com a esposa dele, Nimoy sofria de uma doença pulmonar grave, em estádio terminal, e obstruía a sua respiração. A doença, COPD, também conhecida como doença pulmonar obstrutiva crônica, é decorrente dos anos dele como fumante. No próprio Twitter, Nimoy havia revelado que abandonou o vício há 30 anos, mas isso não impediu a doença de se espalhar pelo seu pulmão.

"Vida e próspera"

O bordão do seu personagem mais famoso, o de Spock, na série de TV e cinema Star Trek, permaneceu como uma espécie de código para a vida de Nimoy de tal forma que, no Twitter dele, o ator assinava todos os textos com a sigla LLAP, que significa "live long and prosper".

Fácil lembrar do rosto dele, ainda jovem, ao dizer a frase, acenando com o comprimento característico da raça alienígena Vulcano - o personagem era um filho híbrido de alienígena com uma mulher humana.

Vida e obra