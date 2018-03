Morre Leon Cakoff, fundador da Mostra de Cinema de São Paulo

SÃO PAULO - Morreu nesta sexta-feira, 14, aos 63 anos, Leon Cakoff, fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em decorrência de um câncer. Ele estava internado há duas semanas em um hospital de São Paulo. O velório será nesta sexta no Museu da Imagem e do Som, a partir das 17 horas até as 12h deste sábado. O corpo será encaminhado para o Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, onde será cremado.

Leon Chadarevian nasceu em Alepo, na Síria, em 25 de junho de 1948 e veio ao Brasil ainda quando criança. Formado em sociologia e política, foi um dos nomes da resistência cultural durante a ditadura militar, período em que adotou o pseudônimo Cakoff.

Durante os anos de regime ditatorial, Cakoff usou a Mostra de Cinema, criada em 1977, como instrumento contra a repressão. Atuou como jornalista e crítico de cinema, além de dirigir o Departamento de Cinema do Masp de 1977 a 1984. Sua esposa Renata de Almeida dirigia a Mostra junto com o marido desde a 13ª edição do evento. Eles estavam juntos há 22 anos e tiveram dois filhos, Jonas e Thiago. Cakoff deixa também dois filhos do primeiro casamento, Pedro e Laura.

O crítico foi o responsável por revelar ao público brasileiro grandes cineastas internacionais, que se tornaram seus amigos, como o português Manoel de Oliveira, o iraniano Abbas Kiarostami e o israelense Amos Gitai, que vieram várias vezes a São Paulo como convidados ou membros do júri da Mostra.

Em 2004, Cakoff organizou e lançou Bem-Vindo a São Paulo, filme que contou com 12 curtas-metragens sobre a capital paulista. A produção reuniu 12 diretores como Tsai Ming-Liang, Phillip Noyce, Maria de Medeiros, Caetano Veloso e Mika Kaurismäki.

Há 11 anos, junto com Adhemar Oliveira, Patrícia Durães e Renata de Almeida, Cakoff formou a distribuidora Mais Filmes, especializada em filmes autorais. Ele era sócio, desde 2001, ao lado de Oliveira, do Unibanco Arteplex, rede pioneira no País a incluir filmes de arte no circuito multiplex.

Leon Cakoff também escreveu livros e atuou como produtor de cinema. Um filme inédito, O Mundo Invisível, que reúne curtas de Manoel de Oliveira, Wim Wenders e Atom Egoyan, e produzido por ele, será exibido na 35ª Mostra de Internacional de Cinema de São Paulo, que começa em 21 de outubro.