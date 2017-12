Morre Kitty Carlisle, atriz e defensora das artes Kitty Carlisle, que teve uma longa carreira atuando em peças da Broadway, na ópera, televisão e cinema, incluindo o clássico dos irmãos Marx Uma Noite na Ópera, morreu aos 96 anos, informou seu filho nesta quarta-feira, 18. Christopher Hart disse que sua mãe foi hospitalizada diversas vezes desde que contraiu uma peneumonia durante as festas natalinas. "Morreu em paz", em casa, disse Hart. "Teve uma vida tão maravilhosa, e uma trajetória tão longa, que foi uma bênção". Kitty fez sucesso no popular show da televisão americana To Tell the Truth, de 1956 e 1967. Foi também uma incansável defensora das artes e trabalhou durante 20 anos no Conselho das Artes do Estado de Nova York. Em 1991 recebeu a Medalha Nacional das Artes do presidente George W. Bush. Cinema Conhecida por seu papel como Rosa Castaldi no filme de 1935 Uma Noite na Ópera, Kitty atuou ainda em filmes como Demônio Loiro (She Loves Me Not, 1934) e Meu Maior Desejo (Here Is My Heart), ambos com Bing Crosby, A Era do Rádio, 1987, de Woody Allen e Seis Graus de Separação, 1993, de Fred Schepisi. Sua carreira na Broadway começou com Champagne Sec e incluiu muitas produções, como a remontagem de 1984 de On Your Toes. Debutou na Ópera Metropolitana em 1967, com Die Fledermaus e deu vida a Lucrecia na estréia norte-americana de Rape of Lucretia, de Benjamin Britten. Entre 1956 e 1967 apareceu no programa de concurso da CBS To Tell the Truth, apresentado por Bud Collyer e com Polly Bergen, Johnny Carson, Bill Cullen e Don Ameche. Seu falecido marido, Moss Hart, foi um dramaturgo muito importante, que ganhou um premio Pulitzer de 1937 pela peça You Can´t Take It With You. A obra foi adaptada para o cinema pelo diretor Frank Capra e pelo roteirista Robert Riskin, em 1938. Do Mundo Nada se Leva conquistou o Oscar de melhor filme, e Capra levou o prêmio de melhor diretor. Hart escreveu aindaThe Man Who Came to Dinner, e conquistou um prêmio Tony por dirigir My Fair Lady, na Broadway.