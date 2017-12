Morre Ken Adam, designer de produção dos filmes de James Bond

O designer de produção britânico Ken Adam, que trabalhou nos filmes do agente secreto James Bond nos anos 1960 e 1970, morreu aos 95 anos, noticiou a imprensa britânica nesta sexta-feira, 11.

"A família Bond lamenta anunciar a morte do nosso querido amigo, sir Ken Adam, que foi responsável pelo estilo visual dos filmes de James Bond", anunciou a conta oficial do personagem cinematográfico.

Adam venceu dois Oscar, um por "Barry Lyndon" em 1976 e outro por "As loucuras do rei George", em 1995.

O design de produção é parte da direção destinada a dar ao filme determinadas atmosfera estética e caráter visual.

Entre as grandes criações de Adam estão o interior do Fort Knox no filme Goldfinger, o quartel-general do vilão em O Fantástico doutor No, ambos de James Bond, ou a famosa sala do Pentágono onde se passava a farsa nuclear de Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick.

"Foi um grande visualizador de mundos", resumiu seu biógrafo, Christopher Frayling, em declarações à BBC.

Adam nasceu em 1921, em Berlim, mas sua família, judia, fugiu para o Reino Unido antes da Segunda Guerra Mundial, e combateu durante o conflito nas fileiras do exército britânico.