Morre Kathryn Grayson, estrela dos musicais de Hollywood

A atriz Kathryn Grayson, estrela dos musicais de Hollywood nos anos 40 e 50, morreu de causas naturais em Los Angeles aos 88 anos, segundo informa nesta quinta, 18, a imprensa americana.

Entre seus filmes mais famosos estão "Marujos do Amor" (1945), em que atuou ao lado de Frank Sinatra e Gene Kelly, e "O Barco das Ilusões" (1951), no qual contracenou com Ava Gardner e Howard Keel.

Nascida Zelma Kathryn Hedrick, a atriz esteve em cerca de 20 filmes, o último deles "O Rei Vagabundo" (1956). Depois, deixou o cinema para se dedicar à ópera, um sonho de infância.

Apesar de ter vocação para a ópera, Kathryn foi descoberta pelos estúdios Metro Goldwyn-Mayer (MGM), que após muitos testes a contratou para atuar em musicais, um gênero em moda na meca do cinema naquele momento.

Ao longo de sua carreira, participou de dezenas de filmes, como "A Viúva Alegre", "Rosalinda" e "Camelot". Ao lado de Howard Keel, fez uma longa turnê com "O Homem de La Mancha".

A atriz se casou duas vezes e teve uma filha, Patricia Towers.