Morre Juanita Moore, que fez história em Hollywood com um clássico de Sirk

Morreu na quarta-feira, em Los Angeles, a atriz Juanita Moore. Em 1959, ela entrou para a história como a quinta artista negra indicada para concorrer ao Oscar da Academia de Hollywood. Juanita não venceu, mas faz parte do imaginário dos cinéfilos como a amiga negra de Lana Turner em Imitação da Vida.

O melodrama clássico de Douglas Sirk conta a história de duas amigas, ambas mães solteiras, que se apoiam para criar as filhas. Juanita é a doméstica de Lana, que tenta a carreira de atriz e termina virando estrela. As relações com as filhas são complicadas. Lana quase não tem tempo para Sandra Dee, que é criada por Juanita. E a própria Juanita tem uma filha – Susan Kohner – que quer se passar por branca e rejeita a mãe. O desfecho, num funeral, é grandioso.

Juanita Moore morreu tranquilamente, em casa. Tinha 99 anos.