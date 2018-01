Morre Janet Blair, atriz e cantora da década de 40 A cantora e atriz americana Janet Blair, que ficou famosa por comédias e filmes musicais da década de 40, morreu nesta terça-feira aos 85 anos num hospital de Santa Monica (Califórnia, EUA). A atriz, que após seus primeiros sucessos no cinema se dedicou à televisão, morreu na segunda-feira devido a complicações de uma pneumonia. "Era uma atriz com um talento incrível", disseram seus filhos Amanda e Andrew. Blair teve seu primeiro sucesso com a comédia Solteira às Soltas ("My Sister Eileen", 1942), após cantar numa orquestra de Los Angeles e interpretar papéis secundários em vários filmes. Sua atuação foi bem recebida pela crítica. Considerada uma das atrizes de maior futuro da época, passou a atuar como estrela ao lado de George Raft, em Broadway (1942), e Cary Grant, em O Eterno Pretendente ("Once Upon a Time", 1944). Depois, Blair se dedicou à televisão e apareceu em programas aplaudidos pela crítica como Ford Thetre, Lux Video Theatre e U.S. Steel Hour, além de telefilmes como uma versão de 1955 do musical One Touch of Venus.