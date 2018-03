Morre Jack Cardiff, que fotografou 'Uma Aventura na África'

Conhecido sobretudo por seu trabalho em "Uma Aventura na África" e "Filhos e Amantes", Cardiff recebeu um Oscar por "Narciso Negro", em 1948, e um Oscar honorário em 2001.

Nascido na Inglaterra, filho de dois artistas de teatro de revista, Cardiff cresceu no teatro e teve uma carreira de 90 anos no show business. Ele passou a trabalhar na produção de cinema, como mensageiro, em "The Informer", de 1928, depois como cinegrafista, e mais tarde como diretor de fotografia.

Em 2001, ele participou de uma entrevista com leitores no site de notícias da BBC, na qual revelou que, se não tivesse trabalhado com cinema, teria sido pintor.

Cardiff dirigiu o filme "Girl on a Motorcycle", de 1968. Boa parte de seu trabalho foi inspirado nos pintores impressionistas.

Ele era admirado por muitos no setor do cinema, incluindo o diretor Martin Scorsese, que certa vez descreveu a sequência de dança de 18 minutos no filme "Os Sapatinhos Vermelhos", de 1948, como "uma pintura em movimento."