Morre Harold Ramis, ator de 'Caça-Fantasmas' e diretor de 'Feitiço do Tempo'

LOS ANGELES - Harold Ramis, um dos comediantes mais brilhantes de Hollywood, protagonista de Os Caça-Fantasmas (1984) e diretor de Feitiço do Tempo (1993) e Máfia no Divã (1999), morreu nesta segunda-feira aos 69 anos.

Ramis morreu em casa em Chicago em decorrência de complicações de uma vasculite, doença que causa a inflamação dos vasos sanguíneos que sofria há quatro anos. No momento da morte estava rodeado pela família e amigos, segundo um comunicado de sua agência de representação, UTA.

Como ator, seu papel mais lembrado é o do médico Egon Spengler em Os Caça-Fantasmas, a comédia de ficção científica dirigida por Ivan Reitman, em que também foi co-roteirista e dividiu a tela com outros ícones do gênero, Bill Murray, Dan Aykroyd e Rick Moranis. O filme arrecadou cerca de US$ 300 milhões em valores da época e teve uma sequencia de sucesso semelhante.

Os maiores reconhecimentos, no entanto, chegaram por seu trabalho como diretor, onde começou com Clube dos Pilantras (1980) e Férias Frustradas (1983) antes de brilhar com o célebre Feitiço do Tempo, em que seu grande amigo Murray vivia várias vezes o mesmo dia, incapaz de corrigir o desagradável jeito de ser.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por ele ganhou o Bafta de melhor roteiro original, prêmio partilhado com Danny Rubin. Depois chegaram títulos como Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias (1996), com Michael Keaton e Andie MacDowell, e Endiabrado (2000), com Brendan Fraser e Elizabeth Hurley, e seu maior sucesso de bilheteria, Máfia no Divã, a comédia mafiosa protagonizada por Robert De Niro e Billy Crystal.

Seu último trabalho foi Ano Um (2009), comédia protagonizada por Jack Black e Michael Cera.