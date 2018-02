Morre Gunnar Hansen, vilão de 'O Massacre da Serra Elétrica'

Gunnar Hansen, o islandês que interpretou o assassino Leatherface no filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, morreu de câncer no pâncreas, aos 68 anos, no último sábado, 7, de acordo com informações da Associated Press (AP). Segundo seu agente, Mike Eisenstadt, ele trabalhava atualmente como roteirista e produtor de um filme chamado Death House, que deve chegar às telonas em 2016.

O ator nasceu em Reykjavik e se mudou ainda criança com a família para os Estados Unidos. Ele estudou na Universidade do Texas, onde se graduou em inglês. O filme de 1974, dirigido por Tobe Hooper, tornou-se um clássico do terror, especialmente por causa do icônico vilão Leatherface, um psicótico que persegue um grupo de jovens com uma serra elétrica.

Em 2013, Hansen publicou o livro Chain Saw Confidential, no qual ele descreve como o filme feito, com informações dos bastidores.