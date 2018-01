Morre Gene Saks, cineasta e diretor de teatro norte-americano

Conhecido como diretor de teatro e filmes baseados em peças do dramaturgo Neil Simon, entre elas Descalços no Parque (Barefoot in the Park ), morreu no sábado, 28, aos 93 anos, em Nova York, em consequência de uma pneumonia, o homem de teatro e cineasta norte-americano Gene Saks. Ele dirigiu vários musicais que fizeram longa carreira na Broadway, entre eles Mame, com Angela Lansbury, que ficou em cartaz de maio de 1966 a janeiro de 1970. A última peça encenada por Saks foi Barrymore, com Christopher Plummer, que ganhou um Tony por sua performance como um ator no fim de carreira.

A estreia de Saks no teatro foi com Enter Laughing (1963), versão de Joseph Stein para um livro de memórias do diretor Carl Reiner (Os Russos Estão Chegando). Saks não considerada a peça particularmente boa, mas deu boas risadas com o texto, motivo suficiente para abraçar o projeto. O encontro de Saks e Neil Simon se deu na mesma década, 1960, quando ele viu a estreia de Descalços no Parque na Broadway dirigida por Mike Nichols. Saks, a convite do autor, dirigiu a versão para o cinema, em 1967, com Jane Fonda e Robert Redford como um par romântico recém-casado que aluga um apartamento no último andar de um prédio sem elevador.

Saks dirigiu oito peças de Simon na Broadway, entre elas Um Estranho Casal (The Odd Couple), em 1985, que, na versão teatral, reunia duas amigas de gênios diferentes que moram juntas e têm de se adaptar uma a outra. No cinema, Saks trocou o sexo do casal, formado na versão filmada por Jack Lemmon e Walter Mathau. Tanto Saks, nascido Jean Michael Saks, como Neil Simon, eram de origem judaica, o que, segundo o diretor, explicaria a afinidade pelo mesmo tipo de humor.