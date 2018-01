Morre em acidente, aos 61 anos, o ator espanhol Alex Angulo

O ator espanhol Alex Angulo, conhecido por seus papéis em séries de televisão e filmes de Alex de la Iglesia e Pedro Almodóvar, morreu neste domingo, aos 61 anos, em um acidente de carro no norte Espanha, segundo informações de um porta-voz da província da região La Rioja.

O acidente aconteceu à tarde, quando o carro que Angulo dirigia saiu da estrada perto de Fuenmayor. Ele estava sozinho no veículo.

Em uma carreira com mais de 60 filmes, incluindo os que fez para a televisão e os curtas, se destacam trabalhos em O Dia da Besta (1995), dirigido pelo espanhol Alex de la Iglesia, e papéis coadjuvantes em Carne Trêmula (1997), de Pedro Almodóvar, e O Labirinto do Fauno (2006), de Guillermo del Toro.

"Deus. Eu não posso acreditar nisso.Não sei o que fazer", escreveu De la Igreja em sua conta no Twitter, lamentando a morte do amigo pessoal, com quem fez quatro longas.

Três vezes indicado para o Prêmio Goya, considerado o Oscar espanhol, Alex Angulo começou a sua vida profissional no magistério, mas, ainda aos 23 anos, decidiu seguir a carreira artística, na qual também se destaca a dedicação por duas décadas ao teatro independente, na companhia Bilbao Karraka.