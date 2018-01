Morre compositora da primeira trilha sonora eletrônica

Bebe Barron, que com seu marido Louis compôs a primeira trilha sonora usando efeitos eletrônicos para um filme - os eerie, gulps e burbles, ecos e weeeeoooos que acentuaram monstros invisíveis e criaturas robóticas no clássico da ficção científica de 1956, Planeta Proibido - morreu no domingo em Los Angeles. Ela tinha 82 anos. Seu filho, Adam, disse que ela morreu de causas naturais. Louis Barron morreu em 1989. A trilha sonora para Planeta Proibido - a história da tripulação de uma nave espacial que viaja a 17 anos-luz da Terra para investigar o motivo do silêncio do grupo de cientistas estabelecidos no planeta Altair-4 - "é verdadeiramente um marco histórico para a música eletro-acústica", disse Barry Scharader, professor de música eletro-acústica no Instituto Californiano de Artes, na quinta-feira, 24. Enquanto os Barrons criavam os temas do filme, sua trilha sonora cruzou a linha tradicional entre música e efeitos especiais, acrescentou. "Em alguns pontos é impossível dizer se o que você está ouvindo é música, efeito sonoro ou ambos", disse. Efeitos eletro-acústicos contemporâneos são sintetizados digitalmente. Os Barrons usavam tubos de vácuo e gravadores de fitas. Louis Barron desenvolveu circuitos de tubo de vácuo, organizando-os em padrões que controlavam o fluxo da eletricidade para produzir combinações de timbre, volume e outras variáveis. Charlotte May Wind (seu marido a apelidou de Babe) nasceu em Minneapolis em 16 de junho de 1925, filha única de Frank e Ruth Wind. Ela se formou em música na Universidade de Minnesota em 1947 e então se mudou para Nova York, onde trabalhou como uma pesquisadora do Time-Life enquanto estudava composição musical. Pouco depois, ela conheceu seu marido. No início dos anos 1950 o casal viveu em Greenwich Village. Quando se casaram, ganharam um de presente um gravador de fitas, com o qual a fascinação por música eletro-acústica começou. Em 1955, o casal conheceu o presidente da MGM em uma festa em Manhattan, para quem mostraram suas experiências pouco usuais. Dez dias depois eles já assinavam um contrato para a trilha de Planeta Proibido. A trilha conseguiu aclamação da crítica, mas uma disputa com a Federação Americana de Músicos não permitiu que os Barrons levassem o crédito por ela; seu trabalho foi classificado como "tonalidades eletrônicas." Essa questão foi solucionada em 1977, quando Babe ganhou o prêmio Seamus da Sociedade de Música Eletro-acústica nos Estados Unidos. Os Barrons se divorciaram em 1970. Babe casou de novo em 1975 com Leonard Neubauer. Os Barrons nunca mais fizeram outro filme.