Morre compositor da trilha de 'Lawrence de Arábia'

Morreu no domingo, 29, aos 84 anos, o compositor francês Maurice Jarre, responsável por temas de filmes como "Lawrence de Arábia" (1962), "Doutor Jivago" (1965) e "Passagem Para a Índia" (1984), confirmou o filho dele, o tecladista Jean Michel Jarre.

Vencedor de três prêmios Oscar e quatro Globos de Ouro, Jarre sofria de câncer e faleceu em em Los Angeles. Ele começou a estudar música na adolescência, estudando percussão, composição musical e harmonia no Conservatório de Paris e se tornou diretor musical do Théâtre National Populaire da França em 1950, compondo trilhas para mais de 70 peças.

No cinema, estreou em 1952, fazendo a música do filme "Hotel des Invalides" de George Franju, e, dez anos depois, ganhou seu primeiro Oscar por "Lawrence da Arábia". Ele também compôs as trilhas de filmes como "Sociedade dos Poetas Mortos" (1989) e "Ghost" (1990).