Morre cineasta que dirigiu campanha de Bill Clinton à presidência

Jeffrey Tuchman, cineasta que dirigiu The Man from Hope, campanha de Bill Clinton à presidência dos Estados Unidos em 1992, morreu aos 62 anos, no dia 2 de setembro, em decorrência de um câncer no pâncreas, em Los Angeles.

Em The Man from Hope, Tuchman transformou dez horas de entrevista e mil páginas de transcrições em inserções televisivas que somavam 14 minutos e foram responsáveis por apresentar o futuro presidente ao país.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além das campanhas de Clinton à Casa Branca e de sua ex-mulher, Hillary Clinton, ao Senado, Tuchman dirigiu o documentário White House: Inside With the President’s Photographer em 1994.

O documentarista foi premiado com o Emmy e o Peabody em 2006 por Save Our History: Voices of Civil Rights, filme que tratava dos direitos civis, produzido para o History Channel.

Essa temática esteve presente durante toda a carreira de Tuchman, que dirigiu documentários sobre desigualdade econômica, o sistema de saúde americano e a questão da adoção de filhos por casais homoafetivos.

Quando morreu, Jeffrey Tuchman trabalhava em um documentário sobre seu pai, um sobrevivente de Auschwitz que trabalhou como escravo para a Siemens durante a 2.ª Guerra Mundial, e hoje tem 95 anos.