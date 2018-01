Morre cineasta mexicano que produziu filmes de Buñuel O cineasta mexicano Gustavo Alatriste, produtor de vários filmes do diretor espanhol Luis Buñuel, morreu na terça-feira aos 83 anos, em conseqüência de uma parada respiratória, segundo informaram nesta quarta-feira amigos da família. "Recebi o recado de que meu amigo estava morto às 11 horas (13 horas no horário de Brasília) e desconheço o local para onde o corpo foi levado, pois seus filhos querem que a notícia da morte de seu pai se mantenha em total sigilo", comentou o cineasta Manuel Ávila. Alatriste produziu os filmes Viridiana (1961), O Anjo Exterminador (1962) e Simão do Deserto, (1965), todos de Buñuel, protagonizados pela mexicana Silvia Pinal, que foi casada com o produtor. O cineasta trabalhou como produtor em 13 longas-metragens, entre eles Quien Resulte Responsável (1971), Los Adelantados (1972), Historia de una Mujer Escandalosa (1984) e Aquel Famoso Remington (1982). Alatriste foi casado com as atrizes mexicanas Silvia Pinal e Sonia Infante, sobrinha do ídolo mexicano Pedro Infante.